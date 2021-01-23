Ergenekon Davası sanığının Pierre Loti tepesinde öldüğü silahlı çatışmada kamerada

Olay, 31 Aralık 2020 günü Eyüp Pierre Loti tepesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup Pierre Loti tepesinde durumu konuşmak için buluştu. Aralarında tartışma çıkan 2 grup kısa sürede silahlarına davranarak birbirlerine ateş açtı.

Ergenekon sanığı hayatını kaybetti

Silahlı kavgada Ergenekon Davası'nda Cumhuriyet Gazetesi'ne molotofkokteyli atmaktan yargılanan ve 5 yıl cezaevine kalan Seyhuz Zayim (38) vurularak hayatını kaybetti. Olayda 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

5 kişi gözaltına alındı 2 şüpheli tutuklandı

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri tespit etti. Konuyla alakalı yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda silah kullandıkları belirlenen Şuayip Ö. ve Baran P. İse çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

2 tabanca incelemeye alındı

Tutuklanana şüphelilerden Baran P.'nin daha önceden 5 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı belirlenirken diğer şüpheli Şuayip P.'nin ise 7 kez farklı suçlardan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 2 tabanca incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

Silahlı çatışma kamerada

Öte yandan, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde birbirleriyle konuşarak yaklaşık 5 metre arayla yürüyen grup üyelerinin bir anda silahlarını çekerek ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde şahsılardan olaydan sonra kaçtıkları görülüyor.

Hasan Zahid Ezim

