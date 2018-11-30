Ergenekon davasında mütalaa açıklandı

Mütalaada “Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün varlığının kesin ve inandırıcı deliller ile kanıtlanamadığı, kovuşturmaya konu edilen, "Ergenekon" adlı bir "terör örgütü"nün varlığı ispat edilememiştir" denildi. Mütalaada 199 sanığın beraatini talep eden savcılık Alparslan Aslan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığı Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine el bombası atılması eylemlerinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Alparslan Aslan SEGBİS'le bağlanmayı reddetti

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeninden görülen Ergenekon davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada çok sayıda avukatın yanı sıra Danıştay saldırısının faili Alparslan Aslan'ın anne ve babası da hazır bulundu. Duruşmaya SEGBİS'le katılması beklenen tutuklu sanık Alpraslan Aslan, SEGBİS'le duruşmaya bağlanmayı kabul etmediği tutanağa yazdırıldı.

Duruşmanın başlamasının ardından savcı 647 sayfadan oluşan esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Ergenekon soruşturmasının 12 Haziran 2007 tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığına yapılan ihbar sonrasında, İstanbul Ümraniye Çakmak mahallesinde bir gecekonduda yapılan arama neticesinde 27 adet el bombasının bulunması ile resmen başladığı hatırlatıldı.

Mütalaada ilk yargılamadaki rakamlara değinildi

Dava kapsamında 6 bin 533 sayfa olan 23 ayrı iddianame ile 275 sanığın yargılandığı, 157 tanığın dinlendiği anımsatılan mütalaada, Yargıtay'ın bozma kararı öncesinde yargılama kapsamında 2270 sayfalık mütalaa verildiği, yargılama neticesinde verilen hükmün 05.08.2013 tarihinde tefhim edildiği, gerekçeli kararın ise 16.798 sayfadan oluştuğu, temyiz incelemesi için Yargıtay dairesine 3.868 klasör, 11 adet çuval, içerisinde 208 kitabın olduğu 4 adet karton kutu ve 92 cilt iddianameden oluşan iş bu yargılama dosyasının yargıtay bozma ilamı sonrasında gelinen aşamasında 235 sanık hakkında 648 sayfadan ibaret mütalaamızı mahkemeye sunmuş bulunmaktayız” ifadelerine yer verildi.

“Ergenekon" adlı bir "terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir”

Ergenekon Terör örgütünün varlığının tespit edilemediği aktarılan mütalaada şu ifadelere yer verildi; “Ergenekon terör örgütünün varlığı sorunsalına ilişkin değerlendirmeyi özetlemek gerekir ise; Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararı, devamında yaşanan 15 Temmuz Darbe girişimi ve sonrasında ortaya çıkan olgular, mahkûmiyet kararı veren ve davaları açan Cumhuriyet Savcıları hakkında HSK tarafından verilen ihraç kararında işbu dosyaya yapılan atıflar, İşbu dava kapsamında ilk iddianamenin tanzim edildiği 10/07/2008 tarihinden itibaren kamuoyunda "Zirve Yayınevi davası", "Cumhuriyet Gazetesi Davası", "Danıştay Saldırısı Davası" gibi birçok sansasyonel davanın işbu dava ile birleştirilmesi veya birleştirilmesine çalışılması, mütalaada ayrıntısını belirttiğimiz diğer delil, olgu ve olaylar birlikte değerlendirildiğinde, ‘Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün varlığının kesin ve inandırıcı deliller ile kanıtlanamadığı, bu nedenle de varlığı kanıtlanamayan örgütün liderliği, üyeliği ve örgüt adına suç işlenmesinin de söz konusu edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu haliyle, işbu dava kapsamında kovuşturmaya konu edilen, "ergenekon" adlı bir "terör örgütü"nün varlığı ispat edilememiştir' kanaati oluşmuştur” denildi

Danıştay zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesine el bombası atılması eylemlerine ilişkin Alparslan Arslan, Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır, Osman Yıldırım'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcı, Süleyman Esen ve Tekin Irşi hakkında ise çeşitli oranlarda hapis cezası istedi.

Cumhuriyet gazetesine el bombası atılması ve Danıştay saldırısının bir silahlı terör örgütünün faaliyeti kapsamında anayasal düzenin işleyişine karşı bir suç olduğu kabul edildiği anımsatılan mütalaada, sanık Alparslan Arslan'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz olan sanıklar Osman Yıldırım, İsmail Sağır, ve Erhan Timuroğlu'nun tutuklanmalarına kararı verilmesi talep edildi.

199 sanığa beraat 26 sanığa ceza istemi

Dava kapsamında yargılanan 199 sanığın tüm suçlardan 199 sanığın ise tüm suçlardan beraatine veya açılan davaların zaman aşımı ve/veya ölüm nedeniyle düşürülmesine karar verilmesi istenen mütalaada, “Asim Demir, Aydık Yüksek, Bedirhan Şinal, Emin Caner Yiğit, Ersin Gönenci, Ertaç Giray, Gürbüz Çapan, Hayrettin Ertekin, Hüseyin Keskin, Hüseyin Yanç, İbrahim Şahin, Levent Ersöz, Levent Temiz, Mehmet Demirtaş, Mehmet Murat Yücel, Muzaffer Öztürk, Oğuz Bulut, Okan İşgör, Oktay Yıldırım, Özkan Kurt, Recep Gökhan Sipahioğlu, Tanju Okan, Ufuk Mehmet Büyükçelebi, Ulaş Özel, Yaşar Arslanköylü ve Yusuf Ethem Akbulut” hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası talep edildi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkeme, taraflara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Yusuf Melikoğlu