Ergin Ataman: 'Çok değerli bir galibiyet elde ettik'

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 3. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Belçika'yı 86-52'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Bütün çocuklarımızı kutluyorum. Çünkü bugün gerçekten Türk Basketbol Milli Takımı'na yakışan, gurur dolu bir mücadele gösterdiler. Anlamlı bir gün. Hele ki dünkü Ata'mızın ölüm yıl dönümünden sonra bugün böylesine anlamlı bir mücadeleyi gösterdikleri için bütün çocuklarımı kutluyorum. Maçın başından itibaren zaten planlama da yapmıştık, Belçika'nın kısalarına yoğun baskı yapmayı planlamıştık. Maç içerisinde 12 oyuncuyu da döndürerek özellikle kısaları baskı altına almaya çalıştık. Hücumda topu çok iyi paylaştık. Çok değerli bir galibiyet elde ettik. Bir galibiyet sonuçta bizi Dünya Kupası'na götürmeyecek ama bu sayı farkı bizim için ileriki maçlar için önemli olabilir. Önümüzde Sırbistan maçı var. Daha farklı bir takım. Belçika'nın 2 ay önce Dünya Kupası eleme maçında Belgrad'da Sırbistan'ı yendiğini düşünürsek öncelikle bu maçın coşkusunu yaşayalım, yarından itibaren de pazartesi günkü Sırbistan maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar

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