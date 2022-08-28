Ergin Ataman: 'Maç berabere olduktan sonra hakemlerin düdüklerini inanılmaz buluyorum'

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırbistan'a 79-72'lik skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Maçı iki bölümde analiz etmemiz lazım. Maça kötü başladık. Maçın başında Jokic'i bir türlü durduramadık. Pota altından sayılar yedik. Yardım getirdik, Lucic'ten dış atışlar yedik. Her pozisyonda mağlup olmamız moral düşürdü. İkinci yarıya farklı strateji ile başladık. Sertaç ve Alperen'i beraber kullandık. Jokic üzerinden 2'li, 3'lü sıkıştırmalar yaptık. Oyunu hızlandırmaya çalıştık ve başarılı olduk. Hızlı hücumlarla maça ortak olduk. Maçı kazanacak duruma da geldik ama son 3 dakika içinde özellikle maç berabere olduktan sonra hakemlerin düdüklerini inanılmaz buluyorum. Türk Milli Takımı'na büyük bir saygısızlık. Bizim de yaptığımız hatalar var ama FIBA Merkez Hakem Kurulu umarım özellikle son periyodu iyice izler. Zor bir maçtı, biliyorduk. Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'nın en büyük favorilerinden. İkinci yarıda çok iyi mücadele ettik. Bu savunma ve mücadeleyi Avrupa Şampiyonası'na taşırsak daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hakemler maçın sonunda topu potaya artırmadılar. Önümüze bakacağız. Oyuncularımın ikinci yarıdaki mücadelelerinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.

Oyunculardan Furkan Korkmaz ise, "Maçı ikinci yarıya bıraktık. Taraftarımızın desteği ile çok büyük geri dönüş yaptık ama sonlandıramadık. Avrupa Şampiyonası'na moralli gidecektik. Bugünü unutup, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Eksikliklerimiz için daha fazla çalışmalıyız. Bunu yapabilecek kapasitemiz var. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Takım olarak ikinci yarı çok iyi mücadele ettik. Biraz dinlendikten sonra Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam edeceğiz" şeklinde konuştu.