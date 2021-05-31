Ergin Ataman: 'Söz vermiştik, yerine getirdik'

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen THY Euroleague finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes yurda döndü. İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan lacivert-beyazlılarda Başantrenör Ergin Ataman çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz yıl Eurolegue'de gösterdikleri başarılı performansa rağmen ligi tamamlayamadıklarını söyleyen deneyimli başantrenör, "Bu sene görevi tamamladık. Tabii ki şimdilik tamamladık.

Euroleague kupasını aldık. En büyük kupayı aldık. Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Ben buradan tüm ekip arkadaşlarıma, oyuncularıma ve bizi destekleyen ekran başında yüzbinlerce vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Dünden beri herkesin büyük bir sevgisi, saygısı, ilgisi var. Cumhurbaşkanımız'dan, siyasi partilerimizden, belediye başkanlarımızdan herkese çok teşekkür ediyorum. Türk halkına bizle tek yürek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Söz vermiştik, yerine getirdik. O açıdan gururluyum" diye konuştu.

Kariyerinin 4. Avrupa kupası olduğunun hatırlatılması üzerine Ataman, "Daha devam eder. Yeter ki bu kadar güzel organizasyonlar olsun. Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun en organize, en düzgün organizasyonlarından biri. Sadece şampiyonluklar değil, Türk sporuna kazandırdığı oyuncular, Türk gençlerine yapmış olduğu imkanlar var. Ben de görevimi yapıyorum. Türk insanının neler başarabileceğini hep birlikte gösteriyoruz. Takımımızda çok değerli Türk oyuncularımız var. Sertaç Şanlı bu takımın en önemli oyuncularından biri oldu. Takım kaptanımız Doğuş Balbay kupayı havaya kaldırdı. Genç oyuncularımız var. O açıdan da ayrı bir mutluluk yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu



