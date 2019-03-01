İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ergin Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

Ergin Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı
Ergin Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dün akşam oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasında bazı sarı-lacivertli taraftarların kendisine yönelik hakaretleri nedeniyle Euroleague yönetiminin soruşturma başlatmasını beklediğini söyledi.

THY Euroleague'in 24. haftasında Anadolu Efes, dün akşam deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 84-66 kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 21. galibiyetini elde ederken, Efes ise 9. yenilgisini aldı. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Ataman, Euroleague'e çağrıda bulunarak, bazı sarı-lacivertli taraftarların şahsına yönelik gerçekleştirdiği hakaretlerden dolayı soruşturma başlatılması beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklaması şöyle:

"Dün akşam oynanan Euroleague maçında FB Ülker Arena'da bazı kişi ve grupların maç boyunca şahsıma yaptıkları taciz ve hakaretleri, aynı davranışları sosyal medya hesaplarımı taciz ederek devam etmesini kınıyor, bu hususta Euroleague'in soruşturma başlatmasını bekliyorum."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.