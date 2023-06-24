Erhan Aktuğ: 'Büyük jokeylerin arasında yarışmak çok gurur verici'

Bu yıl 97. kez düzenlenecek olan ve Türk atçılığının derbisi olarak bilinen Gazi Koşusu'nda Samurai Kajiki isimli atla yarışacak olan genç jokey Erhan Aktuğ, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Gazi Koşusu'nda at binecek olmasından dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Aktuğ, "Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlenen 97. Gazi Koşusu'na ulu önderimiz adına düzenlenen bu koşuya katılmaktan çok heyecanlı ve çok mutluyum. İnanılmaz bir his. Ülkemizin derbisi. En büyük yarışı. İnanılmaz bir atmosferi var. Hipodrom o gün tıklım tıklım oluyor. 30-40 binleri görüyoruz. Bu bizim için inanılmaz bir rakam. Bunun için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Büyük jokeyler arasında yarışmak onur ve gurur verici"

Gazi Koşusu'nda büyük jokeylerle yarıştığından dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Erhan Aktuğ, "Gazi Koşusu, jokeyleriyle beraber atlarla beraber tam olarak Şampiyonlar Ligi diyebileceğimiz ortam. Türkiye'nin en iyi jokeylerinin en iyi 3 yaş safkanlarının katıldığı bir koşu. Bu kadar büyük jokeyler arasında Halis Abi gibi Özcan abi gibi Gökhan abi gibi büyük jokeylerin arasında binebilmek gerçekten onur ve gurur verici bir şey. Onların arasına girebileceğimizi bir nebze de olsa insanlara kanıtlamış olmak istiyoruz. Çok mutluyum onlarla yarıştığım için"ifadelerine yer verdi.

"Halis Karataş Türkiye'nin en iyi jokeylerinden biri"

Örnek aldığı jokeyin ise Halis Karataş olduğunu ifade eden genç jokey, "Jokeyler arasında klasik bir cevaptır bu ama Halis Karataş. Gerçekten bence Türkiye'nin en iyi jokeylerinden bir tanesi. 7 bin üzerinde yarış kazanmak olacak bir şey değil. Hedefim baş jokey olmak ilk 5 jokey arasına girebilmek. Bunun için çok çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

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