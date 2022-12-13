Erhan Çelenk atıyor, Bucaspor 1928 kaybetmiyor

Bucaspor 1928'in ligde şu ana kadar attığı 30 golün 12'sine imza atan Erhan Çelenk, takımın en golcü oyuncusu olurken, bu sezon ligde bin 509 dakika süre aldı. Maç başına da 0.67'lik gol ortalamasını yakaladı. Öte yandan 33 yaşındaki oyuncu, sezon ligde 11 farklı karşılaşmada toplam 12 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncunun gol attığı müsabakalarda İzmir temsilcisi yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda Bucaspor 1928, 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 29 puan topladı.

Hasan İnce



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