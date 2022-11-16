Erhan Güleryüz ile Erol Köse'nin davasında Köse'den FETÖ iddiası

Müzisyen ve ‘Ayna' adlı müzik grubunun solisti Erhan Güleryüz, ‘Ölünce Sevemezsem Seni' isimli şarkının söz yazarının kendisi olduğunu iddia ederek yapımcı Erol Köse'ye açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 1.Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Erhan Güleryüz'ün avukatı katıldı. Duruşmada davalı Erol Köse de avukatıyla hazır bulundu.

‘'Erhan Güleryüz hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştır'' iddiası

Duruşmanın ardından açıklama yapan Erol Köse, ‘'Özellikle buraya geldim. Erhan Güleryüz hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştır çünkü FETÖ'nün bütün okullarında konserler vermiştir. FETÖ'nün şarkılarını bestelemiştir. FETÖ'nün uzantısı ekiplerle 7 Renk Sanat Vakfı'nın kurucu üyesidir. 17 - 25'den sonra da devam etmiştir. Ne olduğu bellidir. Reddettiği imzaların kendisine ait olduğunu ispatlamıştır. Dava lehimize devam etmektedir'' ifadelerini kullandı.

Sema Demir



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