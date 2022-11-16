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Erhan Güleryüz ile Erol Köse'nin davasında Köse'den FETÖ iddiası

Erhan Güleryüz ile Erol Köse'nin davasında Köse'den FETÖ iddiası
Erhan Güleryüz ile Erol Köse'nin davasında Köse'den FETÖ iddiası

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, 'Ölünce Sevemezsem Seni' adlı şarkının sözlerinin kendisine ait olduğu iddiasıyla yapımcı Erol Köse’ye açtığı davanın görülmesine devam edildi. Erol Köse duruşmada, ‘’Bizim Erhan Güleryüz’le kopma nedenimiz FETÖ ile iltisaklı olmasıdır, FETÖ konserlerine gitmesidir. Asıl MESAM kayıtlarında şarkı benimdir’’ dedi.

Müzisyen ve ‘Ayna' adlı müzik grubunun solisti Erhan Güleryüz, ‘Ölünce Sevemezsem Seni' isimli şarkının söz yazarının kendisi olduğunu iddia ederek yapımcı Erol Köse'ye açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 1.Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Erhan Güleryüz'ün avukatı katıldı. Duruşmada davalı Erol Köse de avukatıyla hazır bulundu.

‘'Erhan Güleryüz hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştır'' iddiası

Duruşmanın ardından açıklama yapan Erol Köse, ‘'Özellikle buraya geldim. Erhan Güleryüz hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştır çünkü FETÖ'nün bütün okullarında konserler vermiştir. FETÖ'nün şarkılarını bestelemiştir. FETÖ'nün uzantısı ekiplerle 7 Renk Sanat Vakfı'nın kurucu üyesidir. 17 - 25'den sonra da devam etmiştir. Ne olduğu bellidir. Reddettiği imzaların kendisine ait olduğunu ispatlamıştır. Dava lehimize devam etmektedir'' ifadelerini kullandı.

Sema Demir
 

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