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Erik ağacının dalına not bıraktı: 'Borcum var ise IBAN atın'

Erik ağacının dalına not bıraktı: 'Borcum var ise IBAN atın'
Erik ağacının dalına not bıraktı: 'Borcum var ise IBAN atın'

Bursa’nın İznik ilçesinde erik tarlasında bulunan ağaçtaki not tarla sahibini ve çalışanları hayrete düşürdü. Canı çektiği için ağaçtan erik yiyen bir kişi cep telefonunu bırakarak, "Borcum var ise IBAN atın" notunu yazınca üreticiler de "böyle insanlar kaldı mı?" diye konuştu.

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Hasat döneminin başlamasıyla İznik-Çakırca yolu üzerindeki erik bahçesine giden Fatih Seyhan; ağacın dalına bantla yapıştırılarak asılmış bir not buldu. Kağıtta yazanlar ise tarla sahibini hayrete düşürdü.
Notun üzerinde, "Merhabalar bu bahçenin sahibi. Ağaçtan 1-1,5 kilo erik aldım. Allah ölmüşlerinizin ruhuna rahmet versin. Ekenin de bakanın da helal etmesini isterim. Borcum var ise IBAN atın. Tır'cı İzmirli. Teşekkür ederim" yazılı not tarla sahibini hayrete düşürdü.

Hakkım helal olsun
Hayret içerisinde notu okuyan çiftçi Seyhan, “Hakkım sonuna kadar helal olsun. Dürüst bir adammış. Çalmamış. Telefon numarasını bile yazmış. Aradım ama ulaşamadım. Gördüğünde geri arayacaktır. Herkes istediği kadar erik alsın, helal olsun. Bu dünyada iyi insanlar halen var” dedi.

İlkay Altay

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