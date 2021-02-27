Erik, çeyrek altını solladı

İzmir'de yaklaşık 350 çeşit taze ve dondurulmuş meyve sebzeyle tezgahını süsleyen manav Nizami Buran, geçtiğimiz günlerde ilk hasadı yapılan eriği de herkesten önce satışa sundu. Mersin'de yetiştirilip hasat edildikten sonra 70 gramlık paketler halinde satışa sunulan erikler, manav tezgahında paketi 50 liradan alıcı buluyor.

Kilogramı 720 liradan satılan eriğin fiyatı, ülke genelinde ortalama 700 liradan alıcı bulan çeyrek altını da geçerken, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların da normal seviyeye gelmesi bekleniyor.

Yerli eriğin Türk piyasasına girdiğini ifade eden manav Nizami Buran, “İlk ürünleri piyasaya sunduk. Yeni çıktığı ve nadir bulunduğu için kilosu 700 TL ile bin TL arasında değişiyor. Bu ürünler yerli ürün. İthal eriklerin tadında sıkıntı oluyor, kabuğu kalın oluyor. Yerli eriğinin aroması daha güzel ve sulu olur. Havalar ısındıkça fiyatlar düşer. Şuan talep çok mal az olduğu için fiyatlar yüksek” dedi.

Buran, vatandaşlara ilerleyen günlerde fiyatların düşeceğini müjdeledi.

Ali Gözeten - Hakan Polat

