Eriyen kar heyelana neden oldu, duvarlar yıkıldı

Olay, ilçeye bağlı Değirmenyanı köyü Bostancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışı sonrası kar suyunun erimesi ile bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan neticesinde yol kenarındaki taş ve dere kenarındaki istinat duvarları yıkıldı. Mahalle sakinleri tehlike oluşturan heyelan nedeniyle yetkililerden yardım istedi.

Mahalle sakinlerinden Taşkın Alagöz, kar yağışı sonrası heyelan meydana geldiğini belirterek, duvarın çöktüğünü söyledi. Daha öncesinde istinat duvarı yapıldığını ve yıkıldığı için taş duvar yapıldığını aktaran Alagöz, "Evler de risk altında. Bildiğim kadarıyla dere ıslah ihalesi yapıldı. Mart, nisan gibi başlayacak. Umarım kısa sürede bunu bitirirler. Çünkü bundan önceki selde ev dere yatağına gitmişti. Sonra bir daha yapıldı" diye konuştu.



Rıdvan Bostancı

