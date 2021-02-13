Eriyen karlar Kars Çayı'nı taşırmaya başladı

Her yıl Şubat ayında tamamen buzla kaplı olan Kars Çayı, sıcak ve güneşli havayla birlikte dağlardan eriyerek gelen kar sularıyla birleşerek taştı. Buzları erken çözülen Kars Çayı vatandaşları ise şaşırttı.

“Su seviyesi yükseldi”

Karların erimesiyle birlikte Kars Çayı'nın taşmaya başladığını ifade eden Ali Şimşek, “Tabii Kars gibi kışları soğuk geçen bir memlekette, hava sıcaklığının 6-7 dereceyi görmesini bizde beklemiyorduk. Kars Çayı bile geçen sene bu aylarda tamamen buz kaplıyken, şimdi bir tane bile buz parçası yok. Karların çoğu eridi. Şuanda su seviye yükseldi. Mevsim normallerinin çok üzerinde bir hava sıcaklığı var” dedi.

Öte yandan, mevsim normallerin üzerinde hava sıcaklığını yaşandığı Kars'ta dağlarda eriyen karlar akarak Kars Çayı'na dökülüyor. Kar sularının döküldüğü çayın ise debisi yükseliyor.

Işık Çapanoğlu