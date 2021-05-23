Erkan Ergen, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın önderliğinde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarıyla Bursa ve Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırmayı sürdüren Büyükşehir Belediyespor Kulübü, sporcularının elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkatleri çekiyor. Son olarak Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün başarılı güreşçisi Erkan Ergen, Makedonya'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak yüzleri güldürdü. Daha önce grekoromen stil gençler dünya üçüncülüğü bulunan Erkan Ergen, Makedonya'daki şampiyonada bronz madalyanın sahibi olmayı başardı. Milli güreşçi, şampiyonada grekoromen stil 77 kiloda mindere çıkarak başarılı performansının ardından üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Barış Yalım

