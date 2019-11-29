Erkan Zengin'in yeni takımı Adana Demirspor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Instagram hesabından Erkan Zengin ise twitter hesabından fotoğraf paylaşarak transferi resmen duyurdu.

Başkan Murat Sancak'ın açıklaması şu şekilde;

'Çok değerli Adana Demirspor taraftarı çıktığımız bu kutsal yolda, kadromuzu güçlendirmek adına ikinci devrede takıma katılacak olan değerli futbolcu Erkan Zengin' le anlaşma sağlanmıştır.camiamıza hayırlı uğurlu olsun.emeği geçen dostum metin Korkmaz'a ayrıca teşekkür ederim. Fatih Karagümrükspor başkanı Süleyman Hurma'ya anlayışından dolayı teşekkür ederiz.'

Erkan Zengin: '1,5 yıllığına anlaşmış bulunmaktayım'

25 yıldır süperlig hasreti çeken Adana Demirspor ailesine ve camiasına şampiyonluk yolunda katkı sağlamak için 1,5 yıllığına anlaşmış bulunmaktayım buraya gelmemde maddi manevi desteğini esirgemeyen sayın başkanım Murat Sancak'a ve abim Metin Korkmaz'a teşekkür ederim.

Cem Radış