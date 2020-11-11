Erkek arkadaşıyla birlikte kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Tuzla'da geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen olayda iddiaya göre, hastanede temizlik şefi olarak çalışan Özgür K., eşi Zeliha K.'nın Cihat T. isimli bir şahıs ile ilişki yaşadığını öğrendi. Eşini arayan Özgür K. kendisine geri dönmesi için ikna etmek istedi. Çift buluşmak için randevulaştı. Görüşmeye şüpheli Cihat T. ve yakını Mehmet T. de geldi. Özgür K. önce Mehmet T. tarafından darp edildi, ardından Cihat T. ve Zeliha K. tarafından öldürüldü.

5 şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından Özgür K.'yi darp ederek öldürdüğü iddia edilen Zeliha K., erkek arkadaşı Cihat T. ve onun kardeşi Mehmet T. ile 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

“Cihat'tan Özgür'ü öldürmesini istemedim”

Şüpheli Zeliha K. savunmasında olay günü Aydos tepesine gittiklerini söyleyerek, "Burada Cihat araçtan inip Mehmet ve Özgür'ün yanına gitti. Mehmet Özgür'ü araçtan indirdi. Ona bir kez vurdu. Bunun üzerine Özgür yuvarlandı ve aşağıya doğru gitti. Cihat ve Mehmet arkasından gittiler. Biz ne olduğunu göremedik. Biz araçtan inip arkalarından gitmeye çalışırken bize kızdılar. Bu yüzden geri araca bindik. Belli bir süre sonra Özgür'ü tekrar araca bindirdiler ve bir şeyler konuştular. Ne konuştuklarını duyamadık. Tekrar arabalara bindik ve Akpınar tarafına gittik. Yolda bir yerde durduk. Bir süre sonra Cihat geldi, 'iş bitti' dedi. Benim üzerimden atleti yırtıp aldı, temizlememizi istedi. Biz kabul etmedik. Sonra araçlara bindik ve oradan ayrıldık. Ben Cihat'tan kesinlikle Özgür'ü öldürmesini istemedim. Bunun için sopa vermedim. Suçsuzum" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

“Hedefine ulaştı”

Şüpheli Cihat T., "O akşam Zeliha hedefine ulaştı. Hepimizi kullandı. Çok hatırlamıyorum. Alkollüydüm. Özgür'ü kendi arabasında bulunan sopayla vurarak ben öldürdüm. Zeliha, 'Bu akşam Özgür'ün bildikleriyle ölmesi gerekiyor. Onu paketleyin' şeklinde söylemde bulunmuştu. Olay bu şekilde meydana geldi. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" diye konuştu. Şüphelilerden Mehmet T. ise, "Özgür ağabeyim Cihat'ı aramış, buluşmuşlar. Ben de yanlarına gittim. Orada tartıştık. Ben Özgür'e vurdum. Vatandaşlar tepki gösterince Aydos'a gittik. Aydos'a çıkmadan önce karısı, 'Özgür'ü bayılt, gerisini ben hallederim' dedi. Aydos'ta ben yine birkaç kez Özgür'e vurdum. Daha sonra 'ne haliniz varsa görün, ben karışmıyorum artık' dedim. Özgür'ün çok kötü olduğunu, alkol komasından bile ölebileceğini söyledim. Bunun üzerine Zeliha, 'her şeyin bittiğini göreceğim' dedi. Daha sonra Zeliha ve Cihat, Özgür'ün yanına gitti. Ben Özgür'ü en son gördüğümde yaşıyordu" dedi. Diğer şüpheliler Edanur A. ve Zehra G. öldürme olayıyla bir ilgileri olmadığını söyleyerek tutuksuz yargılanmayı istedi.

Eşi ve 2 şüpheli tutuklandı

İfade işlemleri tamamlanan Özgür K.'nın eşi Zeliha K., "eşi kasten öldürme" suçundan, Cihat T. ve Mehmet T. ise "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gamze Erdemir

