Erkek kuaförüne dalan pitbull ortalığı birbirine kattı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evden kaçan Pitbull cinsi bir köpek, sokakta dolaşmaya başladı. Açık olan erkek kuaförünü gören köpek bir anda içeriye daldı. Köpeğin içeriye girdiğini gören, iş yeri çalışanları ve müşteriler büyük bir panikle kaçışmaya başladı. Bu sırada müşterilerden biri, köpeği boynundan tutarak yakalamaya çalıştı. Erkek kuaföründe korku dolu anlar yaşanırken, köpek bir kişiyi ısırarak yaraladı.

Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Bir anda içeriye giren pitbull cinsi köpeği görenler kaçışmaya başlıyor. Daha sonra bir müşteri köpeği boynundan yakalayarak saldırmasını engelliyor.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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