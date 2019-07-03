Erkek modasında bir ilk daha: Uçan Ceketler

Orka Holding 200 bayinin ağırlandığı İstanbul'daki 10. Yurtdışı Bayi Buluşması'nda aynı zamanda Pullman İstanbul Airport Otel'de basın toplantısı düzenledi. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda markalara ilişkin son gelişmeler de paylaşıldı.

180 gram ağırlığındaki ultra hafif ceketler

Damat markasının 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonları arasında yer alan ürünün hafifliği ile adeta “ uçan ceketler” olarak tanımlandığını söyleyen Süleyman Orakçıoğlu, “Yeni nesil ultra hafif ceketlerimiz için hem yurt içi hem de yurtdışından üst üste sipariş alıyoruz” dedi. Ceketin özelliklerinden de bahseden Orakçıoğlu, İtalyan kumaştan, yüzde yüz yün olarak üretilen ceketlerimiz, vatka, tela, astar gibi malzemeler içermediği için gömlek hafifliğine ve doğal elastikiye sahip. Her ürünümüzde olduğu gibi erkeği fit gösteren, standart ceketlere göre de üretim aşaması oldukça zor olan bu ceketler 400 ila 600 Euro'ya alıcı buluyor” şeklinde konuştu.

İlk altı ayda hedefleri geçtik

Yapılan toplantıda aynı zamanda geçmiş ve gelecek hedeflerinden de bahseden ve karlılık oranları hakkında da bilgilendirmelere bulunan Orakçıoğlu, “ Hem karlılıkta hem de yurt içi ve yurt dışı büyümede yılın ilk yarısında hedeflerimizi geçtik. Avustralya'dan Amerika'ya kadar beş kıtada marka olarak hızlı bir şekilde büyüme devam ediyoruz. İlk altı ayda aralarında Floransa, Kiev, Frankfurt, Saray Bosna ve Üsküp gibi marka şehirlerin olduğu noktalarda 20 mağaza açtık. Yakında Kanada Ottowa, mağazamızı da açıyoruz. Ayrıca yılsonuna kadar 20 mağaza daha açarak toplam 40 yeni mağaza açmış oluyoruz” ifadelerini kullandı. Orakçıoğlu ayrıca yurtdışı ve yurtiçi mağaza sayılarını toplamda 420'ye çıkarmayı, yine 2019 yılı sonunda ciroyu 750 milyon TL, ihracatı ise 30 milyon dolar olarak hedeflediklerinin altını çizdi.

“En zoru başararak İtalya'da yüzde 100'ün üzerinde büyüdük”

Dünya modasının kalbi İtalya'da da lüks markaları geride bırakarak yılda yüzde 100'ün üzerinde büyüme başarısı kaydettiklerini de dile getiren Orakçıoğlu, “ 2016 yılı son çeyreğinde giriş yaptığımız İtalya'da satış noktamız 31'e ulaştı. Yılsonunda bu sayı 40'a çıkacak. Dünyanın en güçlü erkek giyim mağazalarının olduğu İtalya'da böylesine bir performans ortaya koymak sadece bizim için değil Türkiye adına da çok önemli” dedi.