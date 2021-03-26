Erkek ofis stili için smart casual kombinleri raflarda yerini aldı

Erkek giyiminde son zamanların yükselen trendi smart casual tarzı giderek yaygınlaşıyor. Çoğunlukla erkeklerin yeni giyim tarzı olan smart casual, İtalyan erkeklerin günlük stiline benzetilirken, hem rahatlığına düşkün hem de şık görünmek isteyen erkeklerin tercihi oluyor. Business casual'a göre daha esnek bir giyim koduna sahip olan bu tarz DeFacto'nun geniş renk seçenekleri, her bedene uygun kalıpları ve modelleri ile şık olmanın yeni şeklini oluşturuyor. DeFacto'nun İlkbahar/ Yaz koleksiyonunda smart casual erkek giyim kombinleri pantolon, blazer ceket, slim fit gömlek ve tişört gibi parçalar içeriyor. Mevsime uygun slim fit polo yaka süet ceketler, kum renginin hakimiyetindeki gömlekler ve cep detaylı montlar ile şehrin yoğunluğuna uygun olduğu belirtiliyor.

Koleksiyona, markanın tüm mağazalarında, e-ticaret sitesinde ve mobil uygulamasında ulaşmanın mümkün olduğu belirtildi.