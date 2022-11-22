Erkek ustalara taş çıkarıyor, otomobillerin motorunu tamir ediyor

Biga ilçesinde yaşayan Ümmügül Aydoğdu, yıllarca çeşitli işyerlerinde aşçı olarak çalıştı. 9 yıl önce eşi İbrahim Aydoğdu (44), Biga 1 nolu Sanayi'de Efe Otomotiv'i açmaya karar verdi. Ümmügül Aydoğdu, aşçılık mesleğini bırakarak, sanayide işyeri açan eşi İbrahim Aydoğdu'ya temizlik, yemek yapmak için yardım etmeye başladı. Ümmügül Aydoğdu, zamanla motor ve alt takım tamirinin yanı sıra araçların periyodik bakımını yapan eşine yardım etmeye başladı. Motor ustalığı merakı git gide artan ve araçların motorları, bakımları, parçaları üzerine araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya başladı. İlk olarak kalfalık belgesini, ardından ustalık ve usta öğretici belge alarak, eşinin işyerinde motor utası olarak çalışmaya başladı. 9 yıldır eşi, kızı, oğlu ve damadı ile birlikte çalışan Ümmügül Aydoğdu, aracını yaptırmaya gelen araç sahiplerinin, 'sen yapamazsın' diyenlere inat 9 yıldır motor ustası olarak işinde başarılı bir şekilde çalışıyor. Araçlarının bakımını, alt takım, motor tamiri yaptırmak için Efe Otomotiv'e gelen erkek ve kadın araç sürücüleri karşılarında kadın motor ustası Ümmügül Aydoğdu'yu görünce şaşkınlarını gizleyemiyor.

Biga Sanayisinde tek kadın motor ustası olarak çalışan Ümmügül Aydoğdu, “Daha önceki mesleğim aşçılıktı. Eşim sanayide dükkan açtı. Ben ona yardım etmek için aşçılık mesleğimi bıraktım. Dükkanı silip, süpürürken, takımlar silerken bu işe heveslenmeye başladım. Sonra ben bu işi yapacağım diye karar verdim. Araçlara yedek parça isterken bu işi öğrenmeye başladım. Sanayide beni görüp de sen bu işi yapamazsın diyenlere inat bu işi öğrendim. Ustası oldum ve 9 yıldır da motor ustalığı yapıyorum. Usta olmadan önce, kalfalık belgemi, sonra ustalık belgemi sonrasında ise usta öğretici belgemi aldım. Şu an işimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. İnsanlar gelip bir bayan ustayla karşılaştığında şok oluyorlar, şaşırıyorlar. Ama sonrasında araçları için yapılan işten memnun kalınca fikirleri değişiyor. 9 yıldır bir aracın ön takımını, yağ değişimini, bakımlarını, motorla ilgili ne varsa yapıyorum. Dükkanımıza gelen müşteriler araçlarına ben bakarken, şaşırıyorlar ama sonrasında araçlarını teslim ettiğimde yapılan işten memnun kalıyorlar. Dükkanda eşim, ben, kızım ve oğlum aile şirketi olarak çalışıyoruz” dedi.

Mustafa Suiçmez - Toprak Akkaya

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