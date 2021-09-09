Erkekler de estetik yaptırmaya başladı

Medicana Çamlıca Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Umut Zereyak, son dönemde kadınlar kadar erkeklerin de estetiğe yöneldiğini ifade etti. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi'nin insan vücudunda doğuştan veya sonradan meydana gelen problemleri çözdüğünü vurgulayan Uzman Dr. Öğrt. Üyesi Umut Zereyak, “Bütün vücut yapılarının ise anatomik olarak tam olmasına yönelik çalışmalar yapılan bir branş. Dış görünüşüne önem veren, daha genç ve fit görünmek isteyen, iş hayatlarındaki başarıyı görüntüleri ile de desteklemek, karşı cins tarafından beğenilmek isteyen şehir hayatının modern erkeklerinin de bu alanda uzman hekimlere başvuryorlar” dedi

“Gelişen yöntemler ve operasyonlar sonrası konfor tercih nedeni”

Sanılanın aksine erkeklerin de kadınlar kadar estetik yaptırmaya başladığını belirten Dr. Öğrt. Üyesi Umut Zereyak, “Sağlıklı, güzel, çekici ve etkileyici görülmek tarih boyunca hep cazip olmuştur. Kişinin gerek özel hayatında gerek sosyal hayatında sağlıklı, doğal, iyi ve güzel görünmesi hem kendisine hem de çevresine pozitif bir ekti oluşturuyor. Günümüzde estetik trendleri içinde operasyon sonrası hemen günlük yaşama dönülebilecek konforu sağlayan, uzun dönem dinlenme gerektirmeyen, ağrı, ödem vb. oluşturmayan anında değişimi fark ettiren ve hızlı normal hayata dönüşü sağlayan operasyonlar yer alıyor ve bu da önemli bir tercih nedeni oluyor” şeklinde konuştu.

Rinoplasti

Umut Zereyak estetik çeşitleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Erkeklerde de tıpkı kadınlarda olduğu gibi en çok başvurulan estetik cerrahi yöntemi rinoplasti yani burun ameliyatı oluyor. Ancak kadınlar genellikle şekil düzeltmesi için başvururken, erkekler daha rahat nefes alabilmek amacıyla geliyor ve aynı işlem sırasında burunlarının şeklinin de düzeltilmesini istiyorlar. Hem hastaların hem de cerrahların bu operasyonda en çok önem verdiği nokta ise yeni burnun çok doğal görünmesi oluyor. Kuşkusuz burun ameliyatlarında her ne kadar talep gören şekiller yıllara göre ya da ekran yüzlerine göre değişse de aslında burun şekline karar veren, sınırlar içerisinde belirleyen kişinin kendisidir. Ancak daha çok talep edilen burun şekli, kısaca daha doğal görünüme sahip olan burundur. Tabi doğallık aslında göreceli olsa da, sık olarak karşılığı; burun sırtının daha düz bir geçişe sahip olması (kaydırak şeklinde olmaması) ve karşıdan bakınca burun deliklerinin görünmemesi olarak anlatılır. Ben teknik olarak kapalı burun ameliyatı yapıyorum, dolayısıyla ciltte herhangi bir kesi olmadığından yazın da bu ameliyatı başarılı ile yapabiliyoruz. Tabi ameliyat sonrasında yine de bir takım önlemler almak ve kontrollü olmak gerekiyor.

Burun estetiği, travmalara bağlı şekil bozukluğunu ve doğuştan meydana gelen anomalileri düzeltmek amacıyla sıkça kullandığımız bir yöntemdir. Hastalarımız burun ucunun düşük olması, burun sırtının kemerli olması, burun kökünün yüksek olması, burun deliklerinin büyüklüğü veya asimetri gibi şikayetler ile başvurabilirler. Kapalı burun ameliyatı sayesinde izsiz, doğal görünümlü, işlevsel burunlarla hastalar hem daha sağlıklı nefes alabilir hem de daha estetik bir görünüme kavuşabilirler. Kadın ve erkek burunlarının uzayda farklı yer almaları baz alınarak daha farklı şekil verme işlemleri uyguluyoruz.

Liposuction

Bölgesel yağlanma sorununa tek başına cevap verebilen bir uygulama olan liposuction gelecek yıllarda da popülaritesinden bir şey kaybetmeyecektir. Öte yandan bölgesel incelmenin yanında, çeşitli yerlerde ve oranlarda yağ dokusu bırakılarak vücut şekillendirme işlemi yapılabilmektedir. Örnek olarak atletik bir görüntü isteyen erkekler için daha önceleri kaslarla ile elde edilebilen baklava görüntüsü, artık yağlarla sağlanabiliyor.

Vücut Şekillendirme

Vücut şekillendirme ile amaç erkeklerde maskülen forma geri dönmek, erkek tipi meme büyümesinin (jinekomasti) düzeltilmesi, bölgesel yağ alma ya da mevcut yağlardan şekillendirme yapıyoruz. Meme, karın, basen, popo, bel bölgesi veya kol ve bacaklar birer bütün olarak değerlendirilerek asimetriler ve düzensizlikler kişinin vücut yapısına ve ihtiyacına göre belirlenip, tekli ya da çoklu seans ile yeniden form verilebilir. Özellikle son yıllarda mide küçültme ameliyatları ya da diyet-spor sonrası oluşan ileri derece kilo kayıplarına bağlı vücut biçimi bozulan kişiler yarar görmektedir.

Kepçe Kulak Operasyonu

Çocukken belki de sevimli kabul edilen kepçe kulaklar, yaş ilerledikçe çoğunlukla uzun saç avantajı da olmayan erkekleri rahatsız etmeye başlıyor. Kulağın kıvrımlarının az ve kafadan daha ayrı durması anlamına gelen kepçe kulağın yeniden şekillendirilmesi için, kulağın arkasından girilerek kıkırdak dokuya ulaşılıyor ve gerekli kıvrımlar dikişlerle oluşturuluyor. Kulağın iç kısmını oluşturan bölgede derinlik fazla ise bunu azaltmak için yarım ay şeklindeki kıkırdak çıkartılabiliyor. Böylece hem kepçe kulak görüntüsü hem de kulağın yüksekliği giderilmiş oluyor.

Göz Çevresi Operasyonları

40 yaş ve üzerindeki erkeklerde göz kapağının aşağı doğru düşmesi, yüzün aşağı sarkması ve göz altı torbalanmalarının oluşması yine estetik cerrahi ihtiyacını doğuruyor. Göz altındaki fazla yağ dokusu boşaltılırken aynı doku altta oluşan boşluğu doldurmakta kullanılıyor. Bu işlemler göz içerisinden yapıldığı için iz kalmıyor.

Yüz Germe

Yüz germe ameliyatı; derinin kaldırılıp deri altından askılanarak yüzün geriye çekilmesi, fazla derinin çıkartılması, gerekirse çene altındaki yağ dokusunun liposuction yöntemiyle alınması ve yüzün gergin olarak kulak arkasına dikilmesi basamaklarından oluşuyor. 45 yaşın üzerindeki erkeklerin ihtiyaç duyduğu bu işlem erkeklere göre modifiye edilmiş şekilde uygulanıyor.”