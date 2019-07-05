Erkekler için farklı düğün konseptlerine göre farklı tarzlar

Altınyıldız Classics, erkekler için yazın gelmesiyle artan düğünlerde kumsal kır düğünleri veya salon düğünlerinde nelerin giyilebileceği konusunda tüyolar verdi.

Kumsal düğünlerine keten şıklığı

Kumsal düğünlerinin vazgeçilmezleri arasında görülen keten takımların her sene olduğu gibi bu sene de trendler arasında görüldüğünü belirten marka, kıyafetin ketenin özel dokusu ve natürel renk paletiyle tamamlanan tasarımlar ile giyilebileceğini kaydetti. Ayrıca davetin konseptine göre bu takım elbiseler yine keten gömlek ve espadril ikilisiyle tamamlanabilir.

Kır düğünlerine yakışır modern ve sade takımlar

Yazın en yaygın düğünlerinden olan kır düğünlerinde ise başrolü pastel tonlarıyla öne çıkan koton takımların üstlendiğini belirten marka, keskin formlara ve kusursuz bir duruşa sahip bu takımların davetlilere modern ve sade bir stil sunduğunu bildirdi. Tarzına daha genç ve sportif bir hava katmak isteyenler, takımları basic tshirt ve sneaker ile tamamlayabilir.

Salon düğünlerinin vazgeçilmezi smokinler

Marka, davetiyesinde 'Dress Code: Black Tie' notu ile gelen salon düğünler için de smokin koleksiyonlarının öne çıkan kombinlerden; siyah şal yaka, beyaz şal yaka ve siyah kırlangıç yaka kıyafetler giyilebileceğini kaydederken, smokin gömleğiyle tamamlanabilen bu takımlardan farklı tarz yakalamak isteyenler de beyaz ve bordo gibi renkli smokin seçenekleri tercih edebileceği belirtildi. Çoğu markanın tasarım smokinlerindeki yaka kısmı çıkarılarak iş hayatında da takım elbise olarak kullanılabiliyor.