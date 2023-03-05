Erkekler voleybolda derbinin kazananı Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 25-17, 25-21, 23-25, 25-23'lik setlerle 3-1 kazandı ve ligdeki 14. galibiyetini alarak 40 puanla 3. sırada yer aldı. Galatasaray HDI Sigorta ise 8 mağlubiyet ile 34 puanla 5. sırada kaldı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Ozbar, Mehmet Topal

Fenerbahçe HDI Sigorta: Alexandre Ferreira, Kaan Gürbüz, Yacine Louati, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer, Said Maruf, İzzet Ünver, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Peksen

Galatasaray HDI Sigorta: Thomas Edgar, Burak Güngör, Seluk Keskin, Emir Kaan Öztürk, Yasin Aydın, Morteza Sharifi, Oğuzhan Karasu, Yasin Aydın, Aykut Acar, Beytullah Hatipoğlu (L)

Setler: 25-17, 25-21, 23-25, 25-23

Süre: 114 dakika (24, 29, 30, 31)

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