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Erkekler voleybolda derbinin kazananı Fenerbahçe

Erkekler voleybolda derbinin kazananı Fenerbahçe
Erkekler voleybolda derbinin kazananı Fenerbahçe

AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk etti.

Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 25-17, 25-21, 23-25, 25-23'lik setlerle 3-1 kazandı ve ligdeki 14. galibiyetini alarak 40 puanla 3. sırada yer aldı. Galatasaray HDI Sigorta ise 8 mağlubiyet ile 34 puanla 5. sırada kaldı.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Ozbar, Mehmet Topal
Fenerbahçe HDI Sigorta: Alexandre Ferreira, Kaan Gürbüz, Yacine Louati, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer, Said Maruf, İzzet Ünver, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Peksen
Galatasaray HDI Sigorta: Thomas Edgar, Burak Güngör, Seluk Keskin, Emir Kaan Öztürk, Yasin Aydın, Morteza Sharifi, Oğuzhan Karasu, Yasin Aydın, Aykut Acar, Beytullah Hatipoğlu (L)
Setler: 25-17, 25-21, 23-25, 25-23
Süre: 114 dakika (24, 29, 30, 31)

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