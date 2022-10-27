Erkeklerden güzellik uzmanı kurslarına yoğun ilgi

Güzellik merkezleri veya hastanelerin ilgili bölümlerinde çalışabilmek için güzellik uzmanı sertifikası olmak zorunda. Önceleri genelde sadece kadınların ilgi gösterdiği sektöre son zamanlar da erkekler de yoğun ilgi göstermeye başladı.

Son zamanlarda erkeklerin bu kurslara başladığını belirten özel kurs merkezi kurucusu Fatma İçiren, "Önceleri bu tür işlemler biraz lüks gibi görünüyordu. Aslında bu tamamen cilt ve vücut sağlığıyla ilgili bir durum. Bu işlemlere sadece bayanlar değil baylarda çok fazla rağbet gösteriyor. Dolayısıyla bay bayan kursiyerlerimiz de sektörde yer almaya başladılar. Bu meslekte ben de varım diyorsan profesyonel eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarını seçmelisiniz" dedi.

Merdiven altı işletmeler sıkı denetimlerle sona erecek

Güzellik sektörünün son derece hızlı gelişen bir sektör olduğunu ve bu nedenle de açılan çok sayıda merdiven altı işletmelerin bulunduğunu, ancak bunların yapılan sıkı denetimlerle sona ereceğini kaydeden İçiren "Güzellik uzmanlarının yapabilecekleri bir takım uygulamalar var. Merdiven altı işletmeler daha sıkı denetimlerle mutlaka sona erecektir. Halkımızı uyarmak istediğimiz konulardan en önemlisi merdiven altı yerlere itibar etmesinler. Son derece hızlı gelişen ve çok ciddi istihdam sağlanan sektöre sahibiz. İnsanların cilt ve vücutlarını emanet ettikleri kişilerin bu işin eğitimini almış olmaları gerekiyor. Eğitim alacakları kurumlar ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmalıdır. Bu kurumlarda girdikleri sınav sonucunda profesyonelliklerini gösteren belge alıyorlar. Merdiven altı eğitimlerde aldıkları sertifika geçerli değil" şeklinde konuştu.

Kursiyerler 6 aylık eğitimin sonunda diplomalarını alıyor

Kurs merkezlerinde güzellik uzmanı adaylarının 6 aylık teori ve uygulama eğitimlerinin ardından diploma almaya hak kazandığını belirten Akademy Kurucusu Fatma İçiren, "Mesleğimizde asıl çatımız güzellik uzmanlığı ve cilt bakımı. Bu program 6 ay süren 826 saatlik dördüncü seviyelik ustalığa denk gelen bir program. Önce teori sonra uygulamalı eğitimlerle 6 ay süre sonucunda diploma alınıyor. Kursiyerlerimiz bu belge ile güzellik salonlarında, hastanelerin estetik birimlerinde, polikliniklerde, hotel spa alanında çalışabilirler. Tekrar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurumda girecekleri sınav sonucunda ustalık ve usta üretici belgelerini alıp kendi iş yerlerini açabiliyorlar. Aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığı'na bir kurumda eğitmen olabilirler. 19 yaşından itibaren herkes bu eğitimleri alabilir" dedi.

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