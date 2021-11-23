Erkeklerin saç bakımına ilgisi gün geçtikçe artıyor

Bioblas da, Kolajen & Keratin saç bakım serisini vatandaşların beğenisine sunarken serinin menekşe, gül, amber, misk gibi kırmızı meyve ve taze çiçek notalarıyla geliştirildiği belirtildi.

Serinin içerisinde hacimsiz ve onarılmaya ihtiyaç duyan saçlar için kolajen şampuan ve şampuan sonrası uygulanan, saçlara hacim veren saç bakım kremi, zor taranan saçlar için sıvı saç kremi ve 7 gün 24 saat kullanabilecek saç şekillendirici bakım kremi olmak üzere toplam 4 ürün yer alıyor. Saç bakım kolajen şampuanı ve bakım ürünlerinin, saç dökülmesine karşı geliştirilen ‘patentli bitkisel kompleks B19' ile kozmetik saç bakım ürünlerinden farklı, bitkisel bir formüle sahip olduğu belirtildi.