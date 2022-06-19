Erkeklerin tepkisine rağmen, mesleğini 9 yıldır başarıyla yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi denetimindeki özel halk kooperatifinde şoförlük yapan evli ve bir çocuk annesi Gülnur Gürol, çok sevdiği mesleğini yıllardır özveriyle yapıyor. İki günde bir 10 saate yakın direksiyon sallayan Gürol, yaklaşık 600 yolcuyu gidecekleri noktaya başarıyla ulaştırıyor. 'Kadından şoför mü olur, elinin hamuruyla evinde otur, çocuk büyüt” sözlerine inat Gürol, erkek mesleği olarak bilinen şoförlüğü 9 yıldır sorunsuz yapıyor.

Çeşitli meslekleri yaptıktan sonra küçüklükten beri ilgisi olduğu şoförlüğü yapmak için kolları sıvadığını dile getiren Gürol, ilk olarak turizm sektöründe ulaşım alanında bu mesleği yapmaya başladığını dile getirdi.

4 yıl bu alanda direksiyon salladıktan sonra şehiriçi toplu ulaşımda otobüs kullanmak için girişimlerde bulunduğunu anlatan Gürol, “ Çoğu başvurduğum yerde bana bıyık altından güldüler.' Kadından şoför mü olur' dediler. Ama buraya geldiğim zaman bana çok iyi davrandılar, destek oldular. Bende elimden geldiğince iyi çalıştım, memnun kaldılar. Başka bir yere ayrılmadım. Yaklaşık 9 yıldır buradayım” dedi.

"Aa bayanmış diyorlar"

Bir gün çalışıp bir gün çalışmadığını ifade eden Gürol, sabah 07.00'da başladığı görevini gece 00.00'da bıraktığını belirtti.

Otobüs kullanmanın çok kolay olduğunu ama yolcularla uğraşmanın zaman zaman zor olduğundan dert yanan Gürol, “Beni görenler,‘Aa bayan başlamış, ay çok sevindim, maşallah kızıma' diyenler var. Ama, ‘Otur evde hamurunu yoğur, kadından şoför mü olur, evinde çocuğuna bak' diyenler oldu. Ama takdir eden daha fazla oldu. Kim ne derse desin işimi çok seviyorum, kendi işimin patronuyum. Özgür bir çalışma ortamım var. Hata yapmadığım sürece kimse bir şey söylemiyor. İşimi yapıyorum, akşam aracımı bırakıp evime gidiyorum” ifadelerine yer verdi.

"Arkadaşlarına örnek oldu"

Ehliyeti olmayan arkadaşlarına da örnek olduğunun altını çizen Gürol, çalışma azminin hemcinslerine cesaret verdiğini kaydetti.

Gürol, yaptığı bir frenin ardından aracın sarsıldığını ve bir kadın yolcunun belinden sakatlandığını dile getirerek, “O yolcu benden şikayetçi olmuş. Yapabileceğim bir şey yoktu ve ani bir fren değildi. Şuana kadar aklımdan çıkmayan bir olay o var” diye konuştu.

İşimi seviyorum"

Trafiğin veya otobüsün kendisini yormadığını ifade eden Gürol, “Otobüsü kullanmak zor değil. Ama yolcularımız sürekli bizi şikayet ediyorlar. Hayalimde şehiriçi otobüs kullanmak yoktu. Ama işimi çok seviyorum. Aracımı evin yanına koyduğum zaman bazen içinde yatmayı bile düşünüyordum. İş yapmak istiyordum" dedi.

"Şaşırdım"

Yolculardan öğrenci Efe Kalaycı, “ İlk bindiğimde kadın şoför olduğunu görünce şaşırdım. Kadınların otobüs kullanması beni mutlu etti. Yolarda daha fazla kadın sürücünün olmasını isterim” ifadelerini kullandı.

"Kızmıyorlar"

Emekli yolculardan Nail Güral, "Kadın şoförler erkeklerden daha dikkatli kullanıyorlar. Kadınlar daha tertipli, düzenli hem de kızmıyorlar, erkekle gibi değiller. Bu yönleri çok iyi. Otobüse hakimiyetleri çok iyi. Biz yolcular çok memnunuz" diye konuştu.

İsa Akar - Ertuğrul Gün