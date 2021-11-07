Erken yılbaşı tombalasına, pencereden giren ekiplerden ağır fatura

Alanya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'ndeki bir işyerinde tombala oynandığı bilgisine ulaşan Alanya Asayiş Büro Amirliği ekipleri, operasyon hazırlığı yaptı. Adrese giden ekipler, içerideki kişilerin kapıyı açmaması üzerine bölgeye itfaiye talep etti. İtfaiye aracının merdiveniyle işyerine pencereden giren ekipler, içeride saklanmaya çalışan 30 kişiyi yakaladı.

Aynı mekan içerisinde yapılan aramalarda da merdiven boşluğuna saklanmış tombala makinesi, üzerinde sayılar olan 90 adet pinpon topu, 125 tombala kartı, hava üfleme makinesi, 2 bin plastik pul, yine üzerinde sayılar olan tombala koçanı, masaların üst kısmında 2 tane büyük ekran televizyon ele geçirildi. İşletme belgesi bulunmayan işyeri belediye zabıta görevlilerince mühürlenirken, işyerinin işletmecisi A.E.'ye ‘Kumar Oynanması İçin Yer Temini Sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. İçeride kumar oynayan 29 şahsa ise toplamda 38 bin 744 TL idari para cezası uygulandı.