Erkenci Kuş 21. yeni SON BÖLÜM İZLE | 22. bölüm YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI? | ERKENCİ KUŞ İZLE (Star TV izle)

Erkenci Kuş 21. yeni SON BÖLÜM izle | Erkenci Kuş 22. bölüm YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI? | ERKENCİ KUŞ izle ( Star TV izle) #Ayrılmazİkili etikeyle yayınlanan Erkenci Kuş bomba gelişmelerle doluydu. Can ve Emre tekrar Fikr-i Harika'da! Peki her şey eskisi gibi olabildi mi? Emre, Aylin ve Fabri'nin hain planı neydi? İşte Erkenci Kuş son bölümde yaşanan tüm gelişmeler ve yeni fragman..

Erkenci Kuş son bölüm izle... Erkenci Kuş 22. bölüm yeni fragman izleme linki burada! Erkenci Kuş 21. YENİ SON BÖLÜM İZLE... Erkenci Kuş İZLE... Erkenci Kuş 21. yeni son bölümde dizi severleri hangi sürpriz gelişmeler bekliyordu? Hareketli ve eğlenceli dakikaların yaşandığı yeni son bölümde başka hangi olaylar yaşandı? Emre'nin Aylin'le ortak hareket ettiğine inanan Sanem bunu Can'la paylaştı. Peki, Can'ın bu duruma tepkisi ne oldu? Diğer yandan, Can ve Sanem arasında yeni bir kriz doğdu. Peki bu krizin nedeni neydi? Bu bölümde aşabildiler mi? İşte yayınlanır yayınlanmaz hemen izleyebileceğiniz Erkenci Kuş 22. bölüm yeni fragmanı, son bölüm canlı ve bölüm izleme linkleri ve tüm detaylar...

ERKENCİ KUŞ 21. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK? Erkenci Kuş 21. yeni son bölümde izleyiciyi hareketli dakikalar bekliyor. Can ve Sanem Aşkında Yeni Kriz! Ajansta kampanya için tüm çalışmalar hızla devam etmektedir. Çekimlerde görev alan modellerden biri de Sanem'in ilkokul arkadaşı Sinan'dır. Bu tanışıklık Can'ın Sanem'i kıskanmasına sebep olur.. Bu arada kampanya bilgilerinin, Aylin'in yerleştirdiği kar küresindeki kamera sayesinde çalındığı kısa sürede ortaya çıkar. Ama kar küresi kayıptır. Sanem kar küresini Emre'nin elinde gördüğünü hatırlar ve bu olayı araştırmaya başlar. Emre'nin Aylin'le ortak hareket ettiğine inanan Sanem bunu Can'la paylaşır. Can'ın bu duruma tepkisi ne olacaktır? Tüm yanıtlar Erkenci Kuş yeni son bölümde... ERKENCİ KUŞ 22. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI? Erkenci Kuş 22. yeni bölüm fragmanı dizinin sonunda yayınladı mı henüz belli değil. Genellikle yapımcı kanal tarafından dizinin sonunda yeni fragman yayınlanıyor ancak bu hafta da yayınlanır mı bilinmiyor. Ancak yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içindeki linklerden izleyebilir diziyle ilgili tüm gelişmeleri yine haberimizden takip edebilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem kamp gecesi Compass Sport için bazı fikirler ve slogan bulur. Bu fikirleri beğenen Can kampanyanın başına Sanem'i getirir ve birlikte çalışmaya başlarlar. Bu arada kamp dönüşü kaza yapan Emre hastaneye kaldırılır. Bunun haberini alan Can hemen hastaneye gider, Sanem de onu yalnız bırakmaz. Bu kaza, Emre ve Can'ın arasındaki buzları eritmeye başlar. Bu arada ajansa gizli kamera koyan Aylin, kampanya ile ilgili bütün bilgileri çalıp harekete geçer.