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Erkenek Tüneli'nde kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Erkenek Tüneli'nde kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Erkenek Tüneli'nde kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya-Gölbaşı karayolunda bulunan Erkenek Tüneli'nde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya-Göbaşı karayolunda bulunan Erkenek Tüneli'nde seyir halindeki Derviş Açıkgöz (73) yönetimindeki 31 PB 996 plakalı Renault marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 50 KA 164 plakalı Ford marka kamyona arkadan çarptı.
Tünel içerisinde yaşanan kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan 71 yaşındaki eşi Emine Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü 112 ambulansı ile Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden kadının cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza yapan araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılması ile bir süre kontrollü geçişin sağlandığı trafik akışı normale döndü.

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