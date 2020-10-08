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Ermeni göstericiler Los Angeles'da yolu kapatıp gösteri yaptı

Ermeni göstericiler Los Angeles'da yolu kapatıp gösteri yaptı
Ermeni göstericiler Los Angeles'da yolu kapatıp gösteri yaptı

ABD’nin Los Angeles kentinde Ermeni göstericiler yol kapatarak yürüyüş gerçekleştirdi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti, Ermenistanlıların gösterisine sahne oldu. Los Angeles kentinde bir araya gelen yüzlerce Ermeni, Dağlık Karabağ için yol kapatarak yürüyüşler düzenledi. Ermeni protestocular araçları ile cadde ve sokakları trafiğe kapattı. Ellerinde Ermenistan bayrakları ile sokakları dolduran protestocular gece boyu gösterilerine devam etti.

Son zamanlarda Dağlık Karabağ nedeniyle Los Angeles kentinde birçok gösteri ve yürüyüşler gerçekleştiriliyor. Protestolar sırasında çıkan arbede ve yolları trafiğe kapayan göstericiler gerginliği arttırıyor.

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