Ermenistan askeri, cephe hattında PKK'lı teröristlerin savaştığını itiraf etti

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Ermenistan cephe hattındaki çatışmalarda ağır kayıplar vermeye devam ederken, birçok Ermeni askeri askeri teçhizatları bırakarak kaçıyor, bazıları da esir düşüyor.

ESİR ALINAN ERMENİ ASKERDEN PKK İTİRAFI

Esir düşen Ermeni asker Albert Mikaelyan sorgu sırasında Ermenistan'ın terör örgütü PKK ile yaptığı kirli iş birliğini itiraf etti. Ermenistan'ın Şirak eyaletinde doğduğunu söyleyen Mikaelyan, "19 Aralık 2019'da askerliğe çağrıldım. Gümrü'de görev yaptım. Orada Fagot'u kullanmayı 6 ay öğrendikten sonra çavuş rütbesi aldım. Altı ay sonra Martuni'de bir askeri birliğe gönderildim. Anti tank birliğinde görev aldım. Birlik düzenli askeri tatbikatlar yaptı. Askeri birlik bin 500 asker ve paralı askerlerden oluşuyordu. Orada paralı askerler aylık 600 dolar alıyordu ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlardı. 10-15 kişilik gruplardan oluşan paralı askerler, bölge koşulları incelendi ve savaşa hazırlandı" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de daha önce yaptığı açıklamalarda Ermenistan saflarında PKK'lı teröristlerin savaştığını duyurmuştu.

Kamil Nadirli