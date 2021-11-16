Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine saldırdı: 2 asker yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni askerlerinin Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Laçın ve Kelbecer istikametindeki tepeleri ele geçirmek ve askeri üstünlük kazanarak daha elverişli mevziler elde etmek için 16 Kasım günü yerel saatle 11.00'da Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ani bir saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Başarkeçer ve Karakilise illerindeki sınır mevzilerinde asker, askeri araç ve teçhizatlarını arttıran Ermenistan birlikleri, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Laçın bölgelerindeki mevzilerine saldırdı.

Ermenistan birlikleri Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli kalibreli silahlar ve havan toplarından ateş açarak zarar verdi. Sonuç olarak, ilk belirlemelere göre 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılara ilk müdahalede bulunuldu ve hayati tehlikeleri bulunmuyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Ermeni silahlı kuvvetlerinin muharebe faaliyetini engellemek için Kelbecer ve Laçın yönünde Azerbaycan askeri birlikleri tarafından operasyon düzenlendiği ve Ermeni birliklerine ve askeri araçlarına hasar verdiği kaydedildi.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda Ermeni askerlerinin silahsızlandırılarak gözaltına alındığı ve çok sayıda silah ve mühimmatın ganimet olarak ele geçirildiği ifade edildi. Bakanlık, Erivan yönetiminin bir başka provokasyon girişiminin daha başarısız olduğunu belirtti.

Ermenistan askerleri sınırdaki saldırılarını sürdürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin devlet sınırında Azerbaycan'a yönelik geniş çaplı provokasyonlarına devam ettiğini açıklarken, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu daha da kötüleştirmek isteyen Ermenistan askeri birliklerinin Laçın sınırları içindeki Azerbaycan birliklerine havan ve topçu bataryalarıyla ateş açtığını kaydetti.

Azerbaycan askerlerinin Ermenistan'ın provokasyonları önlemek için gerekli önlemleri aldığı da aktarıldı.

Kamil Nadirli

