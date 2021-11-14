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Ermenistan askerleri Karabağ'daki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri Karabağ'daki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtı
Ermenistan askerleri Karabağ'daki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin çeşitli yönlerden Kelbecer ilinde Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinden sabah saatlerine kadar Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca, Zerkend, Azizli ve Cermuk yerleşimlerindeki mevzilerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinin Zeylik, Yellice, İstisu yerleşimleri yönünde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine keskin nişancı ve çeşitli silahlar kullanarak yoğun şekilde ateş açtığı belirtildi.

Aynı zamanda, Rus barış güçlerinin geçici olarak yerleştiği Azerbaycan topraklarında yasadışı bulunan silahlı Ermeniler tarafından, Muhtarkend yerleşkesinden Azerbaycan askerlerinin mevzilerini yoğun ateş altına aldığı kaydedildi.

Azerbaycan askerleri tarafından derhal müdahalede bulunulduğu ve gerekli önlemlerin alındığı bildirildi. Açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında herhangi bir kayıp olmadığı ve koşulların Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

Kamil Nadirli
 

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