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Ermenistan askerleri Nahçıvan sınırında Azerbaycan askerlerine 2 kez ateş açtı

Ermenistan askerleri Nahçıvan sınırında Azerbaycan askerlerine 2 kez ateş açtı
Ermenistan askerleri Nahçıvan sınırında Azerbaycan askerlerine 2 kez ateş açtı

Ermenistan askerlerinin Nahçıvan sınırında bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilerine gün içinde ikinci kez ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 Temmuz'da yerel saatle 20.50'de Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan askerleri tarafından ikinci kez ateş altına alındığı belirtildi. Açıklamada, Ermenistan askerlerinin ateşine karşılık verildiği ve olayda Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

Bakanlık, daha önce de yerel saatle 17.00'de Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıklamıştı.

Kamil Nadirli

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