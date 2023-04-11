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Ermenistan askerlerinin açtığı ateşte 3 Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan askerlerinin açtığı ateşte 3 Azerbaycan askeri şehit oldu
Ermenistan askerlerinin açtığı ateşte 3 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin akşam saatlerinde Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu 3 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Ermenistan askerlerinin akşam saatlerinde Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş ile ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucunda 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu duyuruldu.
Azerbaycan ordusunda görevli Vidadi Zalov, Elşad Hasanov ve Sabuhi Tağıyev isimli 3 askerinin Ermeni tarafının provokasyonuna engellerken şehit olduğu aktarılan açıklamada, şehit askerlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.
Bakanlık, bölgede durumun sakin olduğunu ve durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğunu aktarılarak, Azerbaycan birliklerince alınan misilleme tedbirleri sırasında Ermenistan'ın önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi.

Kamil Nadirli
 

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