İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 yaralı

Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 yaralı
Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 yaralı

Ermenistan tarafından Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Azerbaycan mevzilerini açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri yaralandı.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında 12 Eylül'de yaşanan şiddetli çatışmaların ardından tekrar provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.00 civarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Kelbecer illinin Alagöller yerleşkelerindeki Azerbaycan ordusuna ait mevzilerin ateş altına alındığı belirtildi. Saldırı sonucu 1 Azerbaycan askerinin yaralandığı aktarılan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşi açtığı ve saldırı ile ilgili tüm sorumluluğunun Ermenistan tarafına ait olduğunu belirtildi.

Kamil Nadirli
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.