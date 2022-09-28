Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 yaralı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında 12 Eylül'de yaşanan şiddetli çatışmaların ardından tekrar provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.00 civarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Kelbecer illinin Alagöller yerleşkelerindeki Azerbaycan ordusuna ait mevzilerin ateş altına alındığı belirtildi. Saldırı sonucu 1 Azerbaycan askerinin yaralandığı aktarılan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşi açtığı ve saldırı ile ilgili tüm sorumluluğunun Ermenistan tarafına ait olduğunu belirtildi.

Kamil Nadirli



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