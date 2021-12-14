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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme gerçekleştirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü - Tıkla İzle

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına başladı. Başbakan Paşinyan, temasları kapsamında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi. Paşinyan görüşmede, Azerbaycan ile Karabağ'da 44 gün süren savaşın ardından sorunları çözmek için gösterdiği çabalarından dolayı Michel'e teşekkür etti. Paşinyan ve Michel, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştirilecek üçlü toplantının, bölgede istikrara ve sorunun kapsamlı bir şekilde çözülmesine katkıda bulunması konusunda etkili olmasını beklediklerini dile getirdi.

Üçlü toplantıya saatler kaldı

AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan'ın katılımıyla ilerleyen saatlerde üçlü toplantı düzenlenecek. Michel, Aliyev ve Paşinyan ile üçlü toplantıdan önce ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

AB-Doğu Ortaklığı zirvesi yarın

AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi, AB'nin ev sahipliğinde Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ermenistan liderlerinin katılımıyla yarın düzenlenecek. Zirvede AB'nin söz konusu ülkelerle ilişkileri ele alınacak.

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