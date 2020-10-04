Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Alman gazetesine konuştu

Bild Gazetesi Muhabiri Ronzheimer, görüşmenin Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Başbakanlık resmi konutunda gerçekleştiğini ve görüşme boyunca Başbakan Paşinyan‘ın gergin ve uykusuz olduğunu, cepheden gelen kayıplarla alakalı tedirgin olduğunu ifade etti.

Nikol Paşinyan "Dağlık Karabağ, uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a aittir, ancak bölgede çoğunlukla Ermeniler yaşamaktadır. BM ve AGİT 1992'den beri arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Şimdi durum tamamen tırmandı çünkü Azerbaycan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle bölgeyi yeniden ele geçirmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, “Dünya Ermenistan yerine Donald Trump ve onun korona enfeksiyonundan bahsediyor - bu sizi rahatsız ediyor mu” sorusuna, “Bölgemizde yaşanan olayların uluslararası toplumdan yeterince ilgi gördüğünü düşünüyorum. Belki de bunun nedeni Suriye'den paralı askerlerin ve teröristlerin Dağlık Karabağ sorun bölgesinde ortaya çıkmasıdır" ifadelerini kullandı. Bunu nasıl bildiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Paşinyan, “Türkiye tarafından Dağlık Karabağ ve Ermenistan'a karşı Azerbaycan tarafında savaşmak için kiralık savaşçılar nakledildi. Sanırım şimdi bu durumda artık sadece yerel bir güvenlik sorunu değil. Küresel gündemin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü burada olanlar uluslararası olarak üç nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, dediğim gibi, Suriye'den teröristler Dağlık Karabağ ve Ermenistan ile savaşmak için Türkiye tarafından kiralanmakta ve taşınmaktadır. İkincisi, Türk ordusu bu sürece dahil oluyor. Bu, Türkiye'nin bu bölgelerde yaptığı gibi, Akdeniz, Orta Doğu ve Libya'daki diğer faaliyetleri de kapsıyor” dedi. Paşinyan, üçüncü önemli nedenin 100 yılın ardından Türkiye'nin 1915 sonbaharında “sözde Ermeni soykırımını” sürdürmek için Güney Kafkasya bölgesine döndüğüne inandığını iddia etti.

“Garip bir iddia”

Dağlık Karabağ'ın uluslararası hukuk açısından ve BM'nin de kabul ettiği üzere Azerbaycan'a ait olduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Paşinyan, “Bu gerçekten garip bir iddia. Tarihsel olarak Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, Sovyetler Birliği'nin kurulduğu sırada Azerbaycan'ın bir parçası oldu. Bu, Sovyetler Birliği kurulduğunda Stalin'in keyfi bir kararının sonucuydu. Sovyetler Birliği'nin çöktüğü zamana geri dönersek, Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanması gibi, aynı şekilde Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi'nin de bağımsız hale geldiğini görebiliriz. Bu, Sovyetler Birliği'nin mevcut yasalarına ve anayasasına uygun olarak yapıldı. Öyleyse, Azerbaycan Sovyetler Birliği'nden nasıl bağımsız olabilir ama Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi olamaz? Pek çok insan Sovyetler Birliği'nin artık var olmadığını iddia edebilirdi. Peki, Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi bağımsızlığına kavuştuğunda Sovyet Azerbaycan'ı da yoktu. Yani Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın bir parçasıysa, o zaman Azerbaycan Sovyetler Birliği'ne aittir" açıklamasını yaptı.

“102 Nolu Rus askeri üssü Ermenistan'da”

Paşinyan, Alman gazetecinin “Rus ordusu size yardım edebilir mi” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“102 Nolu Rus askeri üssü Ermenistan'da. Ortak bir hava savunma sistemimiz var. Bu sistemle ilgili antlaşma, bu silahlı kuvvetlerin hangi durumlarda Ermenistan'ın güvenliği için de kullanılabileceğini çok açık bir şekilde belirtiyor. Kontrat belli davaları şart koşuyor. Bu davaların ortaya çıkması halinde Rusya'nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getireceğinden eminim.”

Paşinyan, “Erdoğan ile barış müzakerelerini hayal edebiliyor musunuz” sorusuna ise, “Olanları terör saldırısı olarak sınıflandırıyorum. Ve bir terör saldırısı gerçekleştiğinde, her ülke için birinci öncelik elbette kendi güvenliğini savunmak ve ona göre hareket etmektir. Şu anda meşgulüz” yanıtını verdi.

Paşinyan'dan itiraf gibi cevap: “Aynı teknolojik kapasiteye sahip olmayabiliriz”

Paşinyan "Azerbaycan'ın kullandığı yüksek teknolojili silahlara karşı bir şansınız var mı" sorusuna ise itiraf gibi bir yanıt verdi. Nikol Paşinyan, “Ermenistan'ın ve Ermeni halkının kendilerini savunmaya kararlı olduğuna inanıyorum. Kendi ürettiğimiz yüksek teknoloji ekipmanlarımız var. Aynı kapasiteye sahip olmayabiliriz. Ancak bu teknolojileri öz savunmamız için de geliştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Net bir tutum bekliyorum” diyen Paşinyan açıklamasını şu şekilde sonlandırdı: “Uluslararası toplum bu durumun jeopolitik önemini doğru bir şekilde değerlendirmezse, Avrupa Türkiye'yi Viyana yakınlarında beklemeli.”

Mehmet Koca