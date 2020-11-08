İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: “Rusya bize karşı sorumluluklarını yerine getiriyor”

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: “Rusya bize karşı sorumluluklarını yerine getiriyor”
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: “Rusya bize karşı sorumluluklarını yerine getiriyor”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ'a yönelik yaptığı açıklamada, "Gerekli desteği Rusya’dan alıyoruz ve müttefikimizin bize karşı sorumluluklarını yerine getirdiğinden hiç şüphe etmiyoruz" dedi.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan Azerbaycan topraklarına saldırısıyla başlayan gerilim devam ederken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan uluslararası mecrada propagandalarına devam ediyor. Paşinyan, son olarak Alman basınına verdiği röportajda Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki rolü hakkında fikirlerini aktardı. Rusya ile Ermenistan ilişkilerinin çok iyi durumda olduğunu söyleyen Paşinyan, “Gerekli desteği Rusya'dan alıyoruz ve müttefikimizin bize karşı sorumluluklarını yerine getirdiğinden hiç şüphe etmiyoruz. Rusya'nın Azerbaycan ile de çok iyi ilişkileri var. Bu, Ruslar için kolay bir durum değil ancak Rusya'nın Ermenistan'a karşı yükümlülüklerini yerine getirmesinden memnunuz” dedi.

Paşinyan, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde tek adresin AGİT Minsk Grubu olduğunu savunarak, “AGİT Minsk Grubu'nun bu konunun tartışılabileceği ve çözüme kavuşturulabileceği tek format olduğuna inanıyoruz. Ancak AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanlarının onayladığı bir çözüm değil, tüm dünyanın onayladığı bir çözüm gereklidir” şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.