Ermenistan basınından skandal Serdar Ortaç paylaşımı

Ermenistan Kamu Radyosu'nun internet sitesinde yayınlanan haberde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı” ve ''Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor'' başlıklı haberde şarkıcı Serdar Ortaç'ın bedelli olarak askerlik yaptığı fotoğrafları kullandı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında çaresiz kalan Ermenistan, algı oluşturmak için resmi kurumları ve yetkilileri aracılığıyla alay konusu olan paylaşımlar yapıyor. Ermenistan Kamu Radyosu'nun daha önce de Serdar Ortaç'ın başka bir fotoğrafını ''Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor'' başlıklı yayımlanan bir haberde kullanmıştı.



