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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, korona virüse yakalandı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, korona virüse yakalandı
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, korona virüse yakalandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da ayağından ameliyat olan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın korona virüse yakalandı.

Geçtiğimiz 3 Ocak tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da ayağından ameliyat olan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı, yıllık izin kapsamında yeni yılı ailesi ve torunlarıyla birlikte Londra'da karşıladı. Sarkisyan, 3 Ocak'ta bacağından ameliyat oldu, ameliyat başarılı geçti. Ancak Cumhurbaşkanında korona virüs belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından yapılan testin sonucu pozitif çıktı" denildi.

Erhan Altıparmak



 

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