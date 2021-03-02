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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Paşinyan'a ikince kez ret

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Paşinyan'a ikince kez ret
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Paşinyan'a ikince kez ret

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınmasına yönelik imzaladığı kararname ikinci kez Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından ikinci kez reddedildi.

Ermenistan'da askeri darbe girişiminin ardından Başbakan Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve beraberindeki 40'a yakın rütbeli askerin görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı. Kararname Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın önüne gittiğinde ise Sarkisyan bu kararnameyi imzalamayarak, Gasparyan'ın göreve devam etmesi yönünde karar almıştı. Paşinyan, dün Gasparyan ve beraberindekilerin görevden alınması için tekrar kararname imzalarken Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın ikinci kararnameyi de reddettiği duyuruldu.

Ermenistan Anayasasına göre Cumhurbaşkanı'nın ikinci kez reddettiği kararname bir sonraki adımda doğrudan yürürlüğe giriyor. Buna göre Gasparyan ve beraberindekiler bir sonraki kararnamede Ermenistan anayasasına göre görevden alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Sarkisyan'ın Ermenistan anayasasına göre 3 gün içerisinde Ermenistan Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacağını ve reddettiği kararnamelerin devreye girmemesi için talepte bulanacağını açıkladı.

Erhan Altıparmak

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