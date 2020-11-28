İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi
Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan ordusu, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi - Tıkla İzle

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği bildirildi. Kelbecer'de Azerbaycan bayrağının dalgalandırıldığı anlar ve kent genelinden görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Kelbecer'deki evlerin büyük oranla tahrip edildiği görüldü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e rapor veren asker, "Azerbaycan devlet bayrağı Kelbecer şehrinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır" diye konuştu.

Kamil Nadirli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.