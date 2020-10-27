Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 26 Ekim gün boyunca ve 27 Ekim sabaha karşı yeni insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkilere ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermeni askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi. Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda asker, 1 T-72 tankı, 4 D-30 ve 3 D-20 topu, 1 "Osa-AKM" ZRK, 1 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi, 1 radar istasyonu ve 6 askeri araç imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

Kamil Nadirli