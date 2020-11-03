Ermenistan ordusu kayıplar vermeye devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Kasım gün boyunca ve 3 Kasım sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkiler ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı bildirildi.

Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda asker, 4 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemleri, 1 “KUB” uçaksavar füze sistemi, 9 topçu bataryası ve 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

Kamil Nadirli