İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ermenistan ordusu sivillerin evini vurdu

Ermenistan ordusu sivillerin evini vurdu
Ermenistan ordusu sivillerin evini vurdu

Ermenistan ordusunun sivil yerleşim bölgelerini hedef alması sonucu evlerin çatısına havan mermisi düştü.

Ermenistan ordusu sivillerin evini vurdu - Foto Galeri
Ermenistan ordusu sivillerin evini vurdu - Tıkla İzle

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında gerginlik sürerken Ermenistan ordusu sivil halkı hedef alıyor. Ermenistan ordusunun havan toplarıyla yaptığı saldırı sonucun Ağdam'ın Mireşelli köyünde evin üzerine havan topu mermisi isabet etti. Evine havan topu mermisi isabet eden Azad Ağayev, “Komşumla evimde oturuyordum. Havan topunun sesini duydum ve hemen yere yattım. Mermi evimin üzerine düştü. Evim berbat hale geldi. Sadece burası değil birkaç eve daha ateş açtılar. Sanki, orduya karşılık veremedikleri için sivil halkı hedef alıyorlar. Ailemi saldırıdan önce evden göndermiştim. Kendim ise evde kalıyordum” ifadelerini kullandı.
Saldırı sonrası güvenlik nedeniyle köyde yaşayan halk bölgeden uzaklaştırıldı.

Kamil Nadirli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.