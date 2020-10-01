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Ermenistan ordusu, Terter'i hedef aldı: 1 sivil hayatını kaybetti

Ermenistan ordusu, Terter'i hedef aldı: 1 sivil hayatını kaybetti
Ermenistan ordusu, Terter'i hedef aldı: 1 sivil hayatını kaybetti

Ermenistan ordusunun, Terter şehir merkezine gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan-Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 16'ya, yaralı sayısı 55'e yükseldi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu Terter iline topla ateş açtı. Otobüs Durağına isabet eden top mermisinin patlaması sonucu 1 sivil daha hayatını kaybetti.

Öte yandan Ermenistan ordusunun farklı yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarında 6 sivil de yaralandı.
Saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısı 16'ya, yaralı sayısı 55'e yükseldiği aktarıldı.

Kamil Nadirli

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