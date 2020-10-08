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Ermenistan ordusunun attığı roket, Gence'de okulun arka sokağına düştü

Ermenistan ordusunun attığı roket, Gence'de okulun arka sokağına düştü
Ermenistan ordusunun attığı roket, Gence'de okulun arka sokağına düştü

Ermenistan'ın gece saatlerinde Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıda, bir roket Gence'deki bir okulun arka sokağına düştü.

Ermenistan ordusunun attığı roket, Gence'de okulun arka sokağına düştü - Tıkla İzle

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını almak için verdiği mücadeleyi devam ettiriyor. Ermenistan ordusu ise sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor. Gece boyunca başta Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence olmak üzere birçok sivil yerleşim yeri, Ermenistan'ın hedefi oldu. Ermenistan ordusunun roketli saldırılarında 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Gence'de roketler bir okulun arkası sokağına isabet etti ve bölgedeki bir araç da hurdaya döndü. Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda sokakta kimsenin olmamasıyla büyük kayıpların önüne geçildi.

Murat Delice - Kamil Nadirli

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