Ermenistan ordusunun Berde'deki saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Ermenistan ordusu, insani ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef alamaya devam ediyor. Ermeni silahlı kuvvetleri, Smerch füzesi ile Berde kentini vurdu.

Azerbaycan ordusuna ait hava savunma sisteminin imha ettiği füzenin parçaları işlek bir cadde ile dükkanların ve binaların bulunduğu kent merkezine düştü. Yapılan son açıklamaya göre saldırı sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı. Çevrede bulunan araçlar ve evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Bölgede arama kurtarma operasyonları sürüyor.

Kamil Nadirli - Aykut Zor

Kamil Nadirli - Aykut Zor

