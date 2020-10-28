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Ermenistan ordusunun Berde'deki saldırısında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Ermenistan ordusunun Berde'deki saldırısında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
Ermenistan ordusunun Berde'deki saldırısında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Ermenistan ordusunun Berde kent merkezini vurması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken 60 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ermenistan ordusunun Berde’deki saldırısında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Tıkla İzle

Ermenistan ordusu, insani ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef alamaya devam ediyor. Ermeni silahlı kuvvetleri, Smerch füzesi ile Berde kentini vurdu.

Azerbaycan ordusuna ait hava savunma sisteminin imha ettiği füzenin parçaları işlek bir cadde ile dükkanların ve binaların bulunduğu kent merkezine düştü. Yapılan son açıklamaya göre saldırı sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı. Çevrede bulunan araçlar ve evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Bölgede arama kurtarma operasyonları sürüyor.

Kamil Nadirli - Aykut Zor

 

Kamil Nadirli - Aykut Zor
 

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